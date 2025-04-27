27.04.2025 (09:00)

В Забайкальском крае военнослужащие ВВО приняли участие в акции «Пробег Победы»

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) приняли участие в Федеральной Всероссийской акции «Пробег Победы», который прошел в г. Чита Забайкальского края.

Следуя по улицам города, автомобилисты сопровождали свое движение громкими сигналами, а из окон развевались флаги Российской Федерации и Знамена Победы. Колонна автомобилей, которая растянулась на многие километры, выдвинулась с Мемориала боевой и трудовой славы забайкальцев. В рядах сотен водителей были военнослужащие Забайкальского объединения ВВО.

Среди них - военный медик, Альбина Солдатова. Участница специальной военной операции, которая не один месяц провела в боевой командировке, спасая жизни военнослужащих, особо отметила, что у этой акции «Очень интересная программа, автопробег, посвящённый Великой Победе. Тем более такая знаменательная дата в этом году – 80 лет».

Военнослужащие Восточного военного округа - постоянные участники мероприятий, которые проводятся в преддверии празднования Великой Победы.

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