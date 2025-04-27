27.04.2025 (08:00)

Юнармейцы Забайкалья приняли участие в тематическом концерте «Фронтовой бригадный грузовик»

Молодые патриоты из ВВПОД «Юнармия» Забайкальского края приняли участие в тематическом концерте «Фронтовой бригадный грузовик», который был организован на территории Гуманитарно-педагогического института имени Г.Н. Чернышевского.

В рамках мероприятия были открыты интерактивные зоны, где юнармейцы не только рассказывали местным жителям о важных событиях Великой Отечественной Войны, но и предоставили возможность попробовать свои силы в сборке и разборке автомата Калашникова.

Событие было посвящено празднованию 80-летия Великой Победы. Особенно окунуться в атмосферу лихих фронтовых лет, зрителям помогла военная форма того времени, в которую были одеты юнармейцы.

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