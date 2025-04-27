27.04.2025 (07:30)

Связисты группировки войск «Восток» круглосуточно обеспечивают надежную связь между передовыми подразделениями и командованием на Южно-Донецком направлении в зоне СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Связисты группировки войск «Восток» круглосуточно обеспечивают надежную связь между передовыми подразделениями и командованием на Южно-Донецком направлении в зоне СВО

Связисты 75-ой гвардейской бригады управления 36-ой общевойсковой армии группировки войск «Восток» двигаются вместе с передовыми подразделениями для обеспечения надеждой связи, обеспечивая управление войсками. «Мы не ждем пока фронт уйдет на десятки километров, мы грубо говоря в паре километров подкрадываемся за ними, укладываем связь, чтобы командующий мог видеть и управлять качественно войсками»,- отмечает начальник штаба батальона связи с позывным «Кемерово».

Основные задачи связистов - в кратчайшие сроки организовать и поддерживать каналы связи для управления подразделениями.

Для оперативного и безопасного перемещения военнослужащие используют проходимый и скоростной багги, который оборудован средствами РЭБ. По прибытию к месту выполнения задачи, связисты-гвардейцы приступают к установке и настройке необходимых средств связи. Пока один человек из состава расчета устанавливает антенну «на высоте», второй приступает к её настройке, третий между тем следит за безопасностью воздушного пространства. Действия личного состава доведены до автоматизма, от момента прибытия в район до установки надежной и защищенной связи проходит всего несколько минут. После чего связисты отправляются на выполнение следующей задачи.

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