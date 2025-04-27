27.04.2025 (07:00)

Артиллеристы-десантники группировки войск «Днепр» уничтожили пункты временной дислокации противника на правом берегу Днепра в Херсонской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы-десантники группировки войск «Днепр» уничтожили пункты временной дислокации противника на правом берегу Днепра в Херсонской области

Основной задачей артиллеристов 152-мм буксируемого орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» является поддержка штурмовых подразделений. Выполняя боевую работу, артиллеристы уничтожают наблюдательные пункты, пункты управления БпЛА, бронетехнику, артиллерийские орудия и личный состав ВСУ.

Расчётом воздушной разведки были выявлены скопления личного состава ВСУ в заброшенных постройках на правом берегу Днепра. Координаты ПВД противника были оперативно переданы на позицию артиллеристам.

Десантники-артиллеристы, получив боевую задачу, в считанные минуты развернули орудие для ведения огня, навелись по заданным координатам и точными выстрелами, с минимальным расходом снарядов, уничтожили ПВД украинских националистов вместе с личным составом, что было подтверждено кадрами объективного контроля разведывательного БпЛА.

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