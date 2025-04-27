27.04.2025 (06:30)

Более 5 тонн продовольствия доставлено на передовые позиции штурмовых групп операторами FPV-дронов подразделений МТО группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Более 5 тонн продовольствия доставлено на передовые позиции штурмовых групп операторами FPV-дронов подразделений МТО группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО

В ходе проведения специальной военной операции и выполнения боевых задач на одном из направлений подразделения материально-технического обеспечения Люблинского танкового полка 144-й гвардейской мотострелковой дивизии активно применяют FPV-дроны квадрокоптерного типа.

Для выполнения полного спектра задач по точечной доставке продуктов питания, воды, аккумуляторных батарей, радиостанций на передовую, личный состав подразделения материально-технического обеспечения полка прошел обучение на курсах операторов беспилотных летательных аппаратов.

Каждые сутки операторы дронов тыловых служб производят несколько десятков вылетов на линию боевого соприкосновения для доставки индивидуальных рационов питания, запасов воды и иных материальных средств, необходимых для штурмовых подразделений.

Командование полка высоко оценивает профессиональное мастерство и уровень подготовленности операторов дронов подвоза. Применение беспилотников в интересах службы тыла позволяет сберечь жизнь и здоровье личного состава, ранее осуществлявшего подвоз материальных средств на автомобильной технике, а также доставлявших провизию на передовую позиции в пешем порядке.

Работа подразделений материально-технического обеспечения как кровеносная система обеспечивает российских военнослужащих на передовой всем необходимым.

Тыловики в один голос заявляют – гордятся своей работой. Понимают – военнослужащим на переднем крае нужно обеспечить комфортные условия жизни. В блиндажах, под бесконечными обстрелами, они должны быть в тепле, в чистой, сухой одежде, с регулярным разнообразным, горячим питанием. И обеспечить это нужно в любых обстоятельствах, при любых условиях.

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