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27.04.2025 (06:00)

Расчеты ударных и разведывательных дронов группировки войск «Центр» отработали навыки пилотирования на полигоне в тыловом районе СВО

Расчеты ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» отработали навыки пилотирования на специализированном полигоне в тыловом районе проведения специальной военной операции. В занятии приняли участие как опытные военнослужащие, так и новобранцы, которым еще только предстоит пройти отбор на должности операторов БпЛА.

Для проведения тренировок для военнослужащих построили специальную полосу препятствий, включающую в себя имитацию узких окон, дверных проемов и ангара, макет боевой машины пехоты с открытыми в корме дверьми, а также блиндаж условного противника. В ходе занятия военнослужащим необходимо было выполнить пролет через все перечисленные элементы, сымитировать поражение противника и закончить прохождение полосы успешным пикированием с высоты около 150 метров.

«Это достаточно сложная профессия, зависит не только от возраста. Поэтому мы сейчас проводим первоначальный отбор, обучаем основам управления.  Если у человека получается, то проводим с ним дальнейшее обучение. Нюансов очень много», - рассказал инструктор Максим.

Расчеты разведывательных и ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» играют одну из ключевых ролей при проведении СВО в зоне своей ответственности. Они выполняют задачи по разведке местности, поражению живой силы и бронированной техники ВСУ, уничтожению блиндажей и опорных пунктов украинских бандформирований, сопровождают наступательные действия штурмовых подразделений и осуществляют доставку продовольствия и предметов первой необходимости нашим бойцам на самых напряженных участках фронта.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) , Специальная военная операция
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