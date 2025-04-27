27.04.2025 (05:30)

Артисты фронтовой бригады Ансамбля песни и пляски ЦВО выступили для штурмовиков 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр» в зоне проведения СВО

Артисты фронтовой бригады Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили с концертной программой для штурмовых подразделений 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» в тыловом районе проведения специальной военной операции (СВО).

Концертная программа включала в себя, как и уже полюбившиеся зрителям музыкальные композиции, так и песни из нового репертуара. Военнослужащие наслаждались хитами группы «Любэ», Виктора Цоя и группы «Кино», Сергея Трофимова и других отечественных исполнителей. Кроме того, скрипач Ансамбля песни и пляски ЦВО Александр Шульгин также исполнил для мотострелков уже полюбившийся всем слушателям саундтрек к фильму «Пираты Карибского моря».

«Была буря эмоций, было очень много аплодисментов. Наша задача – отвлекать от тяжелой повседневной работы, принести частицу дома в их сердца, в их уши. Ответом для нас были улыбки, аплодисменты, некоторые даже пританцовывали», - делится впечатлениями о выступлении начальник фронтовой бригады старший лейтенант Роман Резепин.

Концерты артистов разного уровня проводятся для бойцов группировки войск «Центр» на регулярной основе для поднятия боевого духа и напоминания о том, что мирная жизнь настанет уже совсем скоро.

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