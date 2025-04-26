26.04.2025 (23:00)

Военные полицейские ЦВО приняли участие в патриотической акции, посвящённой благоустройству монументов в преддверии Дня Победы

Военнослужащие военной комендатуры посёлка городского типа Свободный Свердловской области приняли участие в патриотической акции, посвящённой благоустройству монументов в преддверии Дня Победы. Личный состав подразделения провёл облагораживание территории возле памятника «Неизвестному солдату».

В ходе мероприятия военные полицейские привели в порядок прилегающую к памятнику территорию, в том числе была выполнена уборка газонов, точечная замена плитки, озеленение. Очистили от пыли и грязи военнослужащие и сам монумент. Кроме того, участники мероприятия произвели замену баннеров, посвящённых Победе советского народа в Великой Отечественной войне. В завершении мероприятия военнослужащие возложили цветы к монументу, почтили минутой молчания память, вставших на защиту Родины и погибших на фронтах войны земляков.

Справочно:

Памятник «Неизвестному солдату», посвящённый всем воинам, погибшим на полях сражений в военные годы, отдавшим жизнь за свободу и мирное небо страны основан в 1970 году, в ознаменовании 25-летия юбилея празднования дня победы в Великой Отечественной войне солдатом срочной службы, который прослужил на военной службе вместо двух лет всего один год за то, что создал скульптуру и постамент данного памятника. В 1972 году в ознаменовании 55-летия празднования Дня Великой Октябрьской социалистической революции памятник «Неизвестному солдату» был установлен вместо сооружения скульптуры И.В. Ленина. В конце 1990 года памятник «Неизвестному солдату» был перенесен к бассейну «Дельфин» на пересечении улиц Спортивная и Неделина.

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