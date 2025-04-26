26.04.2025 (22:45)

Военные полицейские ЦВО приняли участие в облагораживании памятника в Курганской области

Военнослужащие военной комендатуры города Щучье совместно с комитетом семей воинов Отечества и близкими участников специальной военной операции (СВО) приняли участие в облагораживании памятника, посвящённого подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Мероприятие прошло в селе Песчанское Курганской области.

В ходе мероприятия участники убрали скопившейся за осенне-зимний период мусор и листву, а затем привели в порядок сам монумент, убрав с него пыль и грязь, вернули читабельность памятных табличек. Военнослужащие, по согласованию с компетентными органами, также установили стенд, чтобы поздравить местных жителей с наступающим праздником. В завершении военнослужащие, общественные деятели и местные жители возложили цветы к монументу, почтили минутой молчания павших в годы ВОВ земляков.

Справочно:

На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 220 тысяч жителей Курганской области, свыше 117 тысяч из них не вернулись домой. В военные годы Зауралье ковало победу в тылу, став местом формирования воинских частей и соединений. Самое знаменитое из них — это «белые дьяволы». Так называли гитлеровцы воинов 32-го лыжного полка. В Курганской области были сформированы 25-й стрелковый полк, 165-я и 369-я стрелковые дивизии. В годы Великой Отечественной войны в Курганской области были развёрнуты военные училища: Велико-Устюжское и Орловское пехотные, Сталинградское военно-танковое училище, Московское Краснознаменное военно-политическое училище, Лучинская военная школа авиамехаников и авиационная школа пилотов. Подвиги тылового Зауралья не менее впечатляющие. За годы Великой Отечественной войны промышленность доселе сельскохозяйственного региона выросла в три раза. Летом и осенью 1941 года на территорию Курганской области было эвакуировано 22 завода.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице