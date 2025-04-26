26.04.2025 (22:15)

Военные полицейские ЦВО провели урок мужества для школьников Марий Эл

Военнослужащие военной комендатуры Йошкар-Олы провели урок мужества для участников юнармейского движения и воспитанников кадетского класса средней общеобразовательной школы №3. Мероприятие прошло в преддверии 80-й годовщины Великой Победы.

В ходе мероприятия военнослужащие рассказали о мужестве, отваге и доблести советских граждан в годы Великой Отечественной войны не только на фронте, но и в тылу и эвакуационных госпиталях. Военные полицейские поговорили с ребятами о том почему важно не только знать, но и помнить историю, быть достойными гражданами своей страны.

Затем военнослужащие рассказали о своей службе, отметив, что современные военнослужащие являются продолжателями традиций русского воинства и сегодня, как и 80 лет назад, они ведут борьбу с нацистским режимом, день за днём приближая победу российской армии. Также для детей была развёрнута выставка вооружения, спецсредств и экипировки военных полицейских. Каждый желающий смог не только увидеть, что именно стоит на вооружении подразделения, но и примерить элементы бронезащиты, ощутив себя в роли военнослужащего военной полиции.

Основная цель мероприятия – патриотическое воспитание молодого поколения, побуждение детей к изучению истории Отечества. Подобные мероприятия проходят во всех военных комендатурах Центрального военного округа (ЦВО) не только в преддверии Дня Победы, но и на протяжении всего календарного года.

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