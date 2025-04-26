26.04.2025 (21:45)

Военнослужащие Ленинградского военного округа приняли участие в акции «Диктант Победы»

В преддверии Дня Победы военнослужащие Ленинградского военного округа приняли участие в акции «Диктант Победы», направленной

на проверку знаний и повышение уровня исторической грамотности общества, а также на привлечение интереса к историческим событиям времен войны.

Вместе с управлением штаба Ленинградского военного округа диктант писал и временно исполняющий обязанности командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Рустам Миннекаев.

За 45 минут участникам исторического диктанта было предложено ответить на 25 вопросов о ключевых событиях и героях Великой Отечественной войны.

В завершение диктанта военнослужащим вручили сертификаты участников «Диктанта Победы».

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