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26.04.2025 (21:45)

Военнослужащие Ленинградского военного округа приняли участие в акции «Диктант Победы»

В преддверии Дня Победы военнослужащие Ленинградского военного округа приняли участие в акции «Диктант Победы», направленной
на проверку знаний и повышение уровня исторической грамотности общества, а также на привлечение интереса к историческим событиям времен войны.

Вместе с управлением штаба Ленинградского военного округа диктант писал и временно исполняющий обязанности командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Рустам Миннекаев.

За 45 минут участникам исторического диктанта было предложено ответить на 25 вопросов о ключевых событиях и героях Великой Отечественной войны.

В завершение диктанта военнослужащим вручили сертификаты участников «Диктанта Победы».

Пресс-служба Ленинградского военного округа
Метки:
Торжественные церемонии , Военно-патриотическое воспитание , Ленинградский военный округ
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