26.04.2025 (21:30)

Липецк присоединится к Всероссийской акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!»

На железнодорожный вокзал города Липецк прибыл агитационный поезд Министерства обороны Российской Федерации. Состав стартовал 19 апреля с Киевского вокзала Москвы в рамках акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!», посвящённой 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

На перроне поезд встречали под марши военного оркестра. Организаторов акции и сопровождающих состав военных приветствовал заместитель губернатора Липецкой области, ветеран боевых действий Роман Балашов.

«На протяжении всей своей истории наша страна подвергалась нападкам врагов. Так было в годы Великой Отечественной войны, когда за свободу Родины и освобождение всего мира от нацизма отдали жизни миллионы советских людей. И сегодня, когда поднял голову неонацизм, именно мы встали на защиту от этой заразы. Слава, почёт и уважение нашим ребятам, которые принимают участие в специальной военной операции. Огромная благодарность тем, кто помогает им в тылу и рассказывает о мужестве и героизме, который они проявляют на полях сражений», – отметил заместитель руководителя региона.

Как рассказал руководитель акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!» генерал-майор Михаил Баитов, её главная задача - наглядно показать единство армии и общества, противодействовать фальсификации истории, рассказать о героических ратных буднях и достижениях вооружённых сил страны.

«Только из Липецка в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт 42 тысячи ваших земляков, 7 тысяч из которых не вернулись домой. Более 160 липчан удостоились звания Героя Советского Союза, а Елец – звания «Города воинской славы». Продолжая славные ратные традиции предков, липчане, в первую очередь бойцы именных добровольческих батальонов, вносят достойный вклад в достижение целей специальной военной операции и приближение нашей победы», – добавил генерал-майор Михаил Баитов.

Состав укомплектован вагонами, посвящёнными Великой Отечественной войне, вкладу в Победу духовенства и подпольщиков, а также размещёнными в них экспозициями, рассказывающими о родах войск современной российской армии – десанте и пехоте, авиации и флоте.

В каждом выставочном пространстве есть интерактивные элементы: симулятор рулевой рубки, тренажёр для лётчиков и устройства, позволяющие почувствовать себя оператором FPV-дрона.

В составе поезда есть и открытая платформа с трофейной военной техникой, произведённой в странах НАТО. Липчане с интересом ознакомились с ещё недавно казавшиеся неуязвимыми американскими, канадскими бронемашинами и бронетранспортерами, которые были захвачены в боевых условиях российскими военными в ходе СВО и стали доказательством их профессионализма и превосходства.

В ходе мероприятий на привокзальной площади дополнительно были развернуты площадки для проведения акций «Письмо на фронт», «Рисунок воину», на них все желающие могли выразить свою поддержку военнослужащим, выполняющим задачи специальной военной операции.

Кроме того, была развернута выставка «Без срока давности», рассказывающая о геноциде советского народа фашистами и преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории Липецкой области.

Состоялась молодежная дискуссионная площадка «Разговор о самом важном» с участием заместителя губернатора Липецкой области Романа Балашова - ветерана специальной военной операции, выпускника президентской программы для участников СВО «Школа губернаторов», а также военнослужащих участников СВО на тему защиты Отечества. Также, Молодые люди узнали об особенностях поступления в высшие военные учебные заведения и порядке заключения контракта с Министерством обороны РФ.

Агитпоезд пробыл в Липецке всего несколько часов, но осмотреть экспозиции успели более 11 тысяч гостей и жителей города самого разного возраста.

Следующая остановка агитпоезда запланирована в городе Воронеж.

3а 75 дней железнодорожный состав преодолеет более 33 тысяч километров по территории всех военных округов, посетит 75 городов и населенных пунктов в 61 субъекте Российской Федерации.

Целью акции является демонстрация единства армии и общества, противодействие фальсификации истории, рассказ о героических ратных буднях и достижениях Вооруженных Сил Российской Федерации.

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