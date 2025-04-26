26.04.2025 (22:30)

В Кронштадтском Морском соборе состоялся IV Пасхальный Хоровой собор



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В Ставропигиальном Никольском Морском соборе Кронштадта состоялся IV Пасхальный Хоровой собор.

Мастера хорового искусства собрались сегодня под сводами Храма ВМФ для того, чтобы подарить зрителям радость и незабываемые эмоции в праздничную Пасхальную неделю.

Заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом по военно-политической работе контр-адмирал Владислав Павлов по поручению главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева принял участие в мероприятии.

В концертной программе в Ставропигиальном Никольском Морском соборе приняли участие хор Ансамбля песни и пляски Балтийского округа, хор Ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа, хор инженерных войск «За веру и Отечество», концертный хор Духовной академии Санкт-Петербурга, хор Санкт-Петербургского государственного университета и хор Кронштадтского кадетского морского корпуса.

Более 200 участников собора представили произведения духовной музыки русских, советских и современных композиторов.

Завершилось мероприятие награждением участников Пасхального Хорового собора ведомственными медалями и благодарностями.

Справочно:

Хоровой собор объединяет многовековые традиции Православия и русской духовной музыкальной культуры, обращая внимание на идеологию служения Отечеству через развитие литургической певческой культуры.

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