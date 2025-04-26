26.04.2025 (22:00)

Малые противолодочные корабли Северного флота приступили к выполнению противолодочных задач в Баренцевом море

Сегодня малые противолодочные корабли «Юнга» и «Снежногорск» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в рамках плановых мероприятий боевой подготовки преступили к выполнению противолодочных задач в Баренцевом море.

В ходе учения в заданном районе Баренцева моря экипажи малых противолодочных кораблей «Юнга» и «Снежногорск» проведут мероприятия по поиску подводных лодок, отработают приемы противолодочного маневрирования и слежения за подводными объектами.

В течение нескольких дней корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота будут отрабатывать задачи по своему основному предназначению в составе корабельной поисково-ударной группы.

Морякам-противолодочникам активно противодействуют экипаж подводной лодки, перед которым в свою очередь стоит задача выйти в торпедную атаку и условно уничтожить надводный корабль.

Ранее экипажи малых противолодочных кораблей «Юнга» и «Снежногорск» отработали ряд мероприятий по противороботной защите корабля, противодействию различным типам беспилотных летательных аппаратов, а также выполнили комплекс учебно-боевых упражнений с применением оружия по надводным и воздушным целям.

Малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» предназначены для поиска, обнаружения, классификации и уничтожения подводных лодок. Имеют на вооружении два 2-трубных поворотных533-мм торпедных аппарата, 12-ствольные реактивные бомбометные установки РБУ-6000, зенитно-ракетный комплекс «Оса-МА» и артиллерийские установки АК-176 и АК-630. Они предназначены для поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.

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