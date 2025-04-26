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26.04.2025 (21:00)

Более 500 абитуриентов посетили Военную академию РВСН имени Петра Великого в День открытых дверей

Военная академия РВСН имени Петра Великого распахнула свои двери для будущих абитуриентов.

Гости познакомились с обновленной инфраструктурой ввуза, условиями поступления в 2025 году, а также бытом курсантов. Им продемонстрировали современные тренажерные, мультимедийные и интерактивные системы, используемые в обучении будущих офицеров, в том числе для 3D-моделирования ракетных комплексов.

Преподаватели представили тренажеры для подготовки специалистов по управлению беспилотными летательными аппаратами и робототехническими комплексами.

В академии внедрен новый образовательный стандарт «Робототехника военного и специального назначения», а курс пилотирования FPV-дронов стал обязательным для всех выпускников. Активно развивается в ввузе учебно-материальная база для отработки практических навыков управления БПЛА.

Современные аудитории и залы академии являются площадкой для проведения различных занятий со всеми категориями обучающихся.

В настоящее время академия и ее филиал готовят военнослужащих для РВСН и других родов войск.

В Серпуховском филиале 3 мая гостям покажут учебную пусковую установку мобильного ракетного комплекса.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
РВСН , Военное образование , Торжественные церемонии
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