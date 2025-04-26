26.04.2025 (20:30)

Прославленной десантно-штурмовой дивизии – 80 лет

80-ю годовщину со дня формирования отметило одно из самых прославленных соединений Вооруженных Сил Российской Федерации – 7-я гвардейская десантно-штурмовая Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова дивизия (горная).

Соединение было сформировано на базе 322-го гвардейского парашютно-десантного ордена Кутузова полка 8-го гвардейского воздушно-десантного корпуса в городе Полоцке Белорусского военного округа. Боевое крещение получило в районе озера Балатон (Венгрия) в 1945 г. в составе 9-й армии 3-го Украинского фронта.

Осенью 1948 г. дивизия была передислоцирована в города Каунас и Мариямполь Литовской ССР.

Подавляющее большинство офицеров и прапорщиков дивизии с честью выполняли интернациональный долг в Республике Афганистан.

С 1993 г. дивизия дислоцируется на территории Южного военного округа.

Воинские части и подразделения 7-й гвардейской дивизии принимали активное участие в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике, а также – в операции по принуждению Грузии к миру.

Указом Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Российской Федерации в 2015 году дивизия награждена орденом Суворова.

В торжественной обстановке почетные гости 80-летнего юбилея соединения – заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по военно-политической работе генерал-майор Виктор Купчишин, ветераны, командование дивизии и представители администрации – возложили цветы к мемориальной стене «Сынам Отечества, чей прах покоится в земле Новороссийска».

После этого на сцене новороссийского городского театра орденом Кутузова был награжден 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк соединения. А отдельному разведывательному батальону присвоено почетное наименование «Гвардейский». Высокие награды к полотнищам Георгиевских знамен частей соединения прикрепил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по военно-политической работе генерал-майор Виктор Купчишин.

7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия не раз являлась олицетворением идеалов понятия «Русский десантник». Соединение является ровесницей Великой Победы над фашистскими захватчиками. Такой символизм оправдывается боевыми успехами дивизии не только в исторических формулярах, но и по сей день: за время проведения специальной военной операции высокое звание Героя Российской Федерации было присвоено 20 военнослужащим дивизии, а более 24 тысяч военнослужащих были удостоены государственных наград.

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