26.04.2025 (20:00)

В Центральном академическом театре Российской Армии подвели итоги Первого театрального фестиваля «Искусство побеждать» довузовских образовательных организаций Минобороны России



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Центральном академическом театре Российской Армии подвели итоги Первого театрального фестиваля «Искусство побеждать» довузовских образовательных организаций Минобороны России

В Центральном академическом театре Российской Армии состоялась церемония закрытия Первого театрального фестиваля «Искусство побеждать» среди довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации, который объединил более 450 воспитанников, педагогов и родителей.

Участники 33-х коллективов учащиеся довузовских образовательных учреждений МО РФ, будущие офицеры – кадеты, суворовцы, нахимовцы от Калининграда до Владивостока представили свои спектакли на сцене главного военного театра страны.

По мнению членов экспертной комиссии уровень практически всех показанных спектаклей и литературно-музыкальных композиций оказался не просто высоким. Ряд спектаклей могут быть показаны на самых серьёзных сценах.

В рамках церемонии закрытия состоялся Гала-концерт с фрагментами самых ярких выступлений участников Фестиваля.

В номинациях «Я расскажу вам о войне», «Героями спасенная весна», «География Великой Победы», «Пусть память говорит», «Выбор победителей», «Кадетская рампа», «Храним живую память о героях», «С нами память, с нами Победа», «Победная весна – Театр – Мы» кубками и дипломами лауреатов Фестиваля наградили Герой Российской Федерации, гвардии майор Антон Незнамов, заслуженный работник культуры Российской Федерации Ирина Павлюткина, ведущая вечерних новостей федерального телеканала Ирина Лосик, начальник Управления военного образования МО РФ генерал-майор Игорь Муравлянников, директор Департамента культуры Минобороны России Артем Горный, Главный режиссер Центрального академического театра Российской Армии, народный артист Российской Федерации Александр Лазарев, режиссер Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, заслуженный деятель искусств Лев Шелогуров и директор Центрального академического театра Российской Армии Милена Авимская.

Все участники получили в подарок театральный бинокль с логотипом Фестиваля, а каждое довузовское образовательное учреждение Министерства обороны Российской Федерации музыкальный подарок от Фонда социальных инициатив «Огонь жизни».

Временно исполняющий должность начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Бобров подчеркнул, что фестиваль для всех стал ярким, красивым праздником.

«Наш театральный фестиваль будет продолжен - это только первый. В следующем году также планируем провести театральный фестиваль, поэтому прошу всех готовиться, раскрывать свои возможности и навыки», - отметил он.

Генерал-лейтенант Юрий Бобров поздравил всех участников и зрителей с наступающим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и поблагодарил участников спецоперации за то, что они не жалея сил двигают победу в СВО вперед.

Он также передал приветствия от Министра обороны РФ Андрея Белоусова и заместителя Министра обороны РФ — начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерала армии Виктора Горемыкина.

Организаторы оценили огромную востребованность такого театрального фестиваля, способствующую раскрытию творческих способностей и таланта воспитанников, их духовному росту, а также патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Впереди планируются выступления ребят, как в родных городах, так и гастрольные поездки в другие учебные заведения Минобороны России.

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