26.04.2025 (16:25)
Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области по состоянию на 26 апреля 2025 г.
Вооруженные Силы Российской Федерации завершили разгром формирований ВСУ, вторгнувшихся на территорию Курской области.
Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождено село Горналь – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков. Остатки подразделений противника выдавлены за пределы государственной границы.
Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли:
- более 76 550 военнослужащих,
- 412 танков,
- 341 боевую машину пехоты,
- 314 бронетранспортеров,
- 2 297 других боевых бронированных машин,
- 2 803 автомобиля,
- 647 самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии,
- 64 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США,
- 31 пусковую установку зенитных ракетных комплексов, 11 транспортно-заряжающих машин,
- 134 станции РЭБ,
- 13 РЛС ПВО, 22 РЛС контрбатарейной борьбы,
- 64 единицы инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 16 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, командно-штабную машину и пять РЛС радиоэлектронной разведки.
В настоящее время в освобожденных районах Курской области проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории.
Местным органам власти оказывается помощь в восстановлении мирной жизни. Инженерными подразделениями российских Вооруженных Сил проводится сплошное разминирование территории и уничтожение взрывоопасных предметов.