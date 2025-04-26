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26.04.2025 (16:25)

Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области по состоянию на 26 апреля 2025 г.

Вооруженные Силы Российской Федерации завершили разгром формирований ВСУ, вторгнувшихся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождено село Горналь – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков. Остатки подразделений противника выдавлены за пределы государственной границы.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли:

  • более 76 550 военнослужащих,
  • 412 танков,
  • 341 боевую машину пехоты,
  • 314 бронетранспортеров,
  • 2 297 других боевых бронированных машин,
  • 2 803 автомобиля,
  • 647 самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии,
  • 64 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США,
  • 31 пусковую установку зенитных ракетных комплексов, 11 транспортно-заряжающих машин,
  • 134 станции РЭБ,
  • 13 РЛС ПВО, 22 РЛС контрбатарейной борьбы,
  • 64 единицы инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 16 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, командно-штабную машину и пять РЛС радиоэлектронной разведки.

В настоящее время в освобожденных районах Курской области проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории.

Местным органам власти оказывается помощь в восстановлении мирной жизни. Инженерными подразделениями российских Вооруженных Сил проводится сплошное разминирование территории и уничтожение взрывоопасных предметов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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