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26.04.2025 (21:15)

Экипаж противодиверсионного катера «Владимир Носов» отработал учебно-боевые задачи в Балтийском море

Экипаж противодиверсионного катера «Владимир Носов» Балтийского флота, провел учение в Балтийском море по уничтожению беспилотных летательных аппаратов (БЛА) безэкипажных катеров (БЭК), а также малоразмерных целей.

В ходе выполнения плановых задач по патрулированию прибрежной акватории Балтийского моря и защите гражданских судов от угроз со стороны условного противника вблизи побережья Калининградской области, экипаж катера провел учение с выполнением боевых стрельб из штатного вооружения.

По замыслу учения от средств наблюдения в районе выполнения задач были обнаружены несколько БЭК условного противника, которые в последующим были уничтожены огнем из крупнокалиберного пулемета.

Помимо этого, экипаж катера выполнил стрельбу из пулеметов по воздушным целям, обозначающих БЛА условного противника и морской цели. В качестве морской мишени был задействован специальный щит, имитирующий боевой корабль или катер условного противника.

Противодиверсионный катер «Владимир Носов» предназначен для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами, для поддержки действий боевых пловцов в акватории пункта базирования и на подступах к нему. Способен автономно находиться в море до пяти суток при дальности плавания до 200 морских миль.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Учения , Корабли
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