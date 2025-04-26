26.04.2025 (19:30)

С отрядом борьбы с ПДСС Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота проведено зачетное тактическое учение

Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота провели тактическое учение и стрельбы с противодиверсионных катеров по надводным и береговым объектам.

В рамках тактического учения было совершено десантирование с противодиверсионных катеров «Нахимовец» и «П-474» типа «Грачонок» на один из островов, находящийся в зоне ответственности Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

По ходу учения отработан элемент остановки и задержания неизвестного плавсредства. Боевая группа отряда ПДСС на патрульных катерах выдвинулась на перехват условного нарушителя, одновременно произведя «выброску» водолазов, а также запуск боевых fpv-дронов с берега. Нарушитель оказал сопротивление, в результате чего был произведён штурм и захват катера с применением оружия.

В ходе учебного боя было проведено метание ручных противодиверсионных гранат, отработаны приемы подводного боя с применением специальных подводных пистолетов СПП-1, подводных автоматов АПС, а также холодного оружия.

Боевыми пловцами были совершены спуски на различные глубины вблизи острова, в ходе которых была произведена подводная разведка.

На втором этапе учения экипажи противодиверсионных катеров отработали ключевые элементы данного учения. Военнослужащие произвели уничтожение безэкипажных катеров неприятеля из штатного вооружения, крупнокалиберных 14,5 - мм пулеметов и 7,62-мм пулеметов «Печенег», а также уничтожили миноподобный объект в море.

На основании опыта, полученного военнослужащими отряда в ходе проведения специальной военной операции, отмечено, что в реальной боевой обстановке безэкипажные катера представляют существенную угрозу для морских сил, так как имеют повышенную маневренность и могут нести на себе боезаряд в несколько сотен килограмм. Задачей экипажей противодиверсионных катеров является повышение эффективности и совершенствованию навыков по уничтожению безэкипажных катеров.

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