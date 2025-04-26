26.04.2025 (19:00)

В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота провели тренировки по антитеррору

В соединениях и воинских частях Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота с подразделениями антитеррора проведены тренировки по отражению нападения условной диверсионно-разведывательной группы на контрольно-пропускные пункты (КПП).

По замыслу тренировки боевики условной террористической группы осуществили нападение на КПП с целью проникновения на территорию воинской части и совершения диверсии (подрыва) одного из зданий.

На подходе к воинской части боевики условного незаконного вооружённого формирования с целью проведения отвлекающего манёвра осуществили обстрел контрольно-пропускного пункта воинской части. Получив оружие по сигналу учебной тревоги, военнослужащие дежурного подразделения вступили в бой с условным противником, после чего усиленные группы подразделения антитеррора в результате слаженных действий предотвратили попытку условного захвата территории воинской части и нанесения ущерба объектам инфраструктуры.

В ходе проведения мероприятий на практике были отработаны различные антитеррористические сценарии, проверены оперативные службы и подразделения Ленинградской военно-морской базы, их укомплектованность, экипировка, оснащение и обеспечение.

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