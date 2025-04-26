26.04.2025 (18:30)

В воинских гарнизонах Тихоокеанского флота проведены экологические субботники

В воинских гарнизонах и местах базирования кораблей и судов Тихоокеанского флота (ТОФ) проведены экологические субботники.

Во Владивостоке центральной площадкой проведения субботника стал Военно-морской клинический госпиталь Тихоокеанского флота.

В помощь военнослужащим с инициативой облагораживания территории госпиталя вызвались министерство спорта Приморского края, администрация Владивостока и общественные организации города.

Активисты очистили и привели в порядок территорию учреждения здравоохранения. Были спилены сухие деревья, убрана прошлогодняя листва и трава, установлены новые скамейки и урны, побелены бордюры, высажено несколько десятков деревьев.

Собравшихся активистов поблагодарили командующий ТОФ Виктор Лиина и глава города Владивостока Константин Шестаков.

Руководитель общественной организации «Союз патриотов Отечества» Егор Кирченко подарил госпиталю рукописную картину, на которой эпизодично изображено лечебное учреждение флота в разные времена года.

Также мероприятия по наведению порядка прошли в штабе ТОФ и его окрестностях. В ходе наведения порядка военнослужащие навели порядок вокруг зданий, собрали мусор, листву и сухие ветки. Весь собранный мусор увезли в специализированные места, для этого была привлечена техника.

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