26.04.2025 (18:00)

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина поздравил коллектив приморских ветеранов морской пехоты с 25-летним юбилеем

Во Владивостоке на территории 155-ой отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты состоялось мероприятие чествования региональной организации ветеранов морской пехоты «Сатурн», которой исполнилось 25 лет со дня основания.

На мемориале соединения проведён митинг и построение личного состава и ветеранов, в ходе которого к собравшимся обратился командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина:

«Морской пехотинец не уходит в отставку, он всегда находится в запасе и по первому зову, так же, как и в предыдущие годы, от готов взять в руки оружие и защищать Родину… Вы заложили основу легендарного пути морских пехотинцев Тихоокеанского флота» - сказал командующий флотом.

Поздравили ветеранов представители Правительства региона и общественных организаций. После завершения митинга к мемориалу погибшим военнослужащим были возложены венки и цветы.

Вторая часть торжества прошла в матросском клубе бригады, где заместитель командующего флотом по военно-политической работе контр-адмирал Дмитрий Артёмов поблагодарил организацию за вклад, содействие и помощь морским пехотинцам, находящимся в зоне специальной военной операции, а также поздравил ветеранов, пожелав им крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Справочно:

Приморская краевая общественная организация ветеранов морской пехоты «Сатурн» в своей основе состоит из ветеранов 55 дивизии морской пехоты, а в последующем 155 бригады морской пехоты ТОФ.

Организация на регулярной основе оказывает помощь и общественную поддержку соединению, организует автопробеги и другие общественные акции.

С началом специальной военной операции многие ветераны организации вызвались добровольцами и вернулись в строй прославленного соединения морской пехоты Тихоокеанского флота.

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