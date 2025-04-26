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26.04.2025 (17:30)

В Военной академии ВКО прошел «Диктант Победы»

В Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова состоялась международная акция «Диктант Победы», приуроченная к 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Целью акции является сохранение исторической памяти, повышение исторической грамотности и популяризация изучения истории Великой Отечественной войны.

Участники диктанта в форме тестирования за 45 минут ответили на 25 вопросов, касающихся крупных сражений, биографий известных личностей и культурного наследия периода Великой Отечественной войны.

В акции приняли участие руководящий состав, преподаватели, слушатели, курсанты, офицеры армий иностранных государств, проходящие обучение в академии, юнармейцы подшефных отрядов и члены семей военнослужащих. Личный состав академии традиционно демонстрирует высокие результаты при участии в «Диктанте Победы».

Организаторы подчеркнули важность проведения подобных мероприятий для воспитания патриотизма, уважения к истории Отечества и сохранения памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военное образование , Военно-патриотическое воспитание , Воздушно-космические силы (ВКС)
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