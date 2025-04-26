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26.04.2025 (17:00)

В Подмосковье прошел праздничный концерт «От героев Великой Отечественной войны до героев СВО»

В преддверии Дня Победы в Доме офицеров г. Краснознаменска ансамбль 15 армии ВКС особого назначения выступил с праздничным концертом «От героев Великой Отечественной войны до героев специальной военной операции».

Артисты исполнили как хорошо знакомые советские композиции военных лет, так и современные песни, завоевавшие популярность среди участников специальной военной операции.

Помимо концертной программы, вниманию гостей была представлена фотозона с символикой годовщины Великой Победы, а также организована экспозиция отечественного вооружения и военных трофеев из зоны СВО. Также, посетители могли опробовать себя в роли операторов БПЛА на специальном тренажере.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Концерты , Воздушно-космические силы (ВКС) , Праздники
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