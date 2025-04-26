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26.04.2025 (16:30)

Военнослужащие космических войск приняли участие в Диктанте Победы

Военнослужащие 15 армии ВКС особого назначения совместно с юнармейцами приняли участие в международном историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны, который состоялся на базе Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова.

Диктант проводится с 2019 года, он дает возможность проверить свои знания о событиях и героя Великой Отечественной войны, призван повысить историческую грамотность и сохранить память о подвиге советского народа.

За 45 минут отведенного времени, участникам предстояло ответить на 25 вопросов. В этом юбилейном году Великой Победы организаторы диктанта включили вопросы о героях специальной военной операции, чьи подвиги схожи с подвигами героев Великой Отечественной войны.

Результаты написания будут размещены на официальном сайте акции по индивидуальным идентификационным номерам бланков, полученных при регистрации на площадке проведения диктанта.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Торжественные церемонии , Военно-патриотическое воспитание , Воздушно-космические силы (ВКС)
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