26.04.2025 (16:30)
Военнослужащие космических войск приняли участие в Диктанте Победы
Военнослужащие 15 армии ВКС особого назначения совместно с юнармейцами приняли участие в международном историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны, который состоялся на базе Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова.
Диктант проводится с 2019 года, он дает возможность проверить свои знания о событиях и героя Великой Отечественной войны, призван повысить историческую грамотность и сохранить память о подвиге советского народа.
За 45 минут отведенного времени, участникам предстояло ответить на 25 вопросов. В этом юбилейном году Великой Победы организаторы диктанта включили вопросы о героях специальной военной операции, чьи подвиги схожи с подвигами героев Великой Отечественной войны.
Результаты написания будут размещены на официальном сайте акции по индивидуальным идентификационным номерам бланков, полученных при регистрации на площадке проведения диктанта.