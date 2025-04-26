26.04.2025 (13:15)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 26 апреля 2025 г.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Михайловское и Турья Сумской области.

Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, танк, бронетранспортер, два автомобиля, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Кутьковка, Московка, Купянск Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики.

Противник потерял более 230 военнослужащих, бронеавтомобиль «Kirpi» турецкого производства, девять пикапов и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Краматорск, Константиновка, Часов Яр, Дылеевка и Ильиновка Донецкой Народной Республики.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 295 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям семи механизированных, двух егерских, штурмовой, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Красноармейск, Муравка, Димитров, Гришино, Новониколаевка и Удачное Донецкой Народной Республики.

Противник потерял свыше 360 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Отрадное, Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области.

Потери противника составили до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад горючего.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степногорск Запорожской области, Токаревка, Никольское и Антоновка Херсонской области.

ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую бронированную машину и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубицу М777 производства США.

Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 164 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены восемь управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

661 самолет,

283 вертолета,

53 821 беспилотный летательный аппарат,

605 зенитных ракетных комплексов,

23 048 танков и других боевых бронированных машин,

1 553 боевые машины реактивных систем залпового огня,

24 152 орудия полевой артиллерии и минометов,

34 615 единиц специальной военной автомобильной техники.

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