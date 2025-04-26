26.04.2025 (16:00)
Сотрудники ФГБУ ЦЖКУ Минобороны по ЮВО благоустраивают памятники, посвященные Великой Отечественной войне
Во всех структурных подразделениях ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) в ходе проведения субботников особое внимание уделяется благоустройству воинских захоронений и памятников посвященным подвигам героев Великой Отечественной войны, расположенных на территориях, обслуживаемых жилищно-коммунальными службами ЮВО.
Также проводится высадка деревьев и кустарников, наведение порядка на берегах рек и водоемов, и очистка от растительного мусора придомовых территории, оборудование детских и спортивных площадок.
Работы организуются и проводятся совместно с военнослужащими обслуживаемых воинских частей, с активным участием жителей военных городков.
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