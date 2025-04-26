Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.04.2025 (16:00)

Сотрудники ФГБУ ЦЖКУ Минобороны по ЮВО благоустраивают памятники, посвященные Великой Отечественной войне

Во всех структурных подразделениях ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) в ходе проведения субботников особое внимание уделяется благоустройству воинских захоронений и памятников посвященным подвигам героев Великой Отечественной войны, расположенных на территориях, обслуживаемых жилищно-коммунальными службами ЮВО.

Также проводится высадка деревьев и кустарников, наведение порядка на берегах рек и водоемов, и очистка от растительного мусора придомовых территории, оборудование детских и спортивных площадок.

Работы организуются и проводятся совместно с военнослужащими обслуживаемых воинских частей, с активным участием жителей военных городков.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Памятники
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false