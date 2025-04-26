26.04.2025 (15:30)

На военной базе ЮВО в Армении дети военнослужащих, юнармейцы и участники творческих кружков готовятся отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

В преддверии Дня Победы культурно-досуговый центр военной базы Южного военного округа в Армении организовал проведение творческих часов под названием «Рисуем и творим Великую Победу».

Занятия с юными художниками организованы в кружке «Волшебный сундучок», творческий кружок «Рукотворушка», занимается изготовлением поделок, приуроченных к этому важному дню. По завершении работ состоится выставка детского творчества. В вокальном кружке «Сопрано» звучат новые песни для праздничного концерта. Учащиеся данного кружка примут участие в концерте, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Молодые таланты стремятся выразить в своих произведениях и песнях отношение к подвигу советского народа, а также к историческим событиям военных лет. Занятия в группах организованы в контексте празднования Дня Победы и подготовки тематических выставок к этому событию.

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