26.04.2025 (13:00)

Министр обороны РФ поздравил 106 гвардейскую воздушно-десантную дивизию с 81-й годовщиной со дня ее основания

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии с 81-й годовщиной со дня ее основания.

Андрей Белоусов подчеркнул, что дивизия с честью и достоинством прошла через суровые испытания многих войн и локальных конфликтов.

«Успехи соединения основаны на кропотливой профессиональной подготовке силе духа российского десантника и взаимовыручке. Эти качества сквозь десятилетия надежно связывают поколения солдат и офицеров, превращая их в крепкую семью, которая год от года становится сплочённее и сильнее», – отметил в поздравлении глава российского военного ведомства.

Андрей Белоусов оценил особые заслуги ветеранов в укреплении боевого духа личного состава дивизии, которые «с большой заботой и трепетом проводят работу по воспитанию молодого поколения в духе славных традиций российского воинства и преданности Родины».

За верность воинскому долгу и успехи в выполнении задач специальной военной операции Министр обороны РФ объявил благодарность всему личному составу 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

«В настоящее время личный состав дивизии принимает участие в специальной военной операции. Десантники с честью и достоинством выполняют все задачи, поставленные руководством страны. Проявляя личное мужество и героизм», – добавил Андрей Белоусов в поздравительном адресе.

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