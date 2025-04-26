26.04.2025 (12:30)

Министр обороны РФ поздравил 7 гвардейскую десантно-штурмовую дивизию с 80-летием со дня ее создания

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов 7-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова II степени дивизии с 80-летием со дня основания.

В поздравлении к десантникам Андрей Белоусов подчеркнул, что военнослужащие дивизии всегда с честью и достоинством выполняют поставленные командованием задачи, проявляя мужество и самоотверженность при отстаивании интересов страны.

«Сила духа российского десантника, сплоченность и взаимовыручка является основой выполнения боевых задач дивизией. Нынешнее поколение десантников с достоинством продолжает дело своих предшественников, приумножая боевые традиции соединения», – отметил в поздравлении глава российского военного ведомства.

Андрей Белоусов оценил вклад ветеранов, которые «с большой заботой и трепетом проводят работу по воспитанию молодого поколения в духе славных традиций российского воинства и преданности Родины».

За верность воинскому долгу и успехи в выполнении задач специальной военной операции Министр обороны РФ объявил благодарность всему личному составу 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

«В настоящее время личный состав дивизий в ходе специальной военной операции проявляет мужество и массовый героизм, с честью выполняет все поставленные боевые задачи», – заключил Андрей Белоусов в поздравительном адресе.

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