26.04.2025 (14:30)

На полигонах ЮВО в Ростовской области продолжается подготовка военнослужащих перед отправкой в зону проведения СВО

На полигонах Южного военного округа в Ростовской области продолжается интенсивная подготовка военнослужащих и боевое слаживание подразделений перед отправкой в зону проведения специальной военной операции (СВО).

В ходе подготовки военнослужащие оттачивают навыки в штурме населенных пунктов, зданий и опорных пунктов. Особое внимание на занятиях уделено противодействию беспилотным летательным аппаратам (БпЛА).

Под руководством инструкторов, участников СВО, военнослужащие ведут стрельбу из различного стрелкового оружия по приближающимся низколетящим целям.

Подготовка штурмовиков проводится по методике спортивной стендовой стрельбы с использованием гладкоствольного оружия. Стрельба ведётся из ружей 12 калибра с использованием дробовых патронов по летящим мишеням-тарелочкам. Мишени выбрасываются в воздух с помощью специальных метательных машинок и в случае попадания дроби в летящую мишень, она разбивается. Также личный состав во время выполнения упражнения ведет огонь по мишеням из штатного вооружения АК-12.

После выполнения программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения задач по предназначению.

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