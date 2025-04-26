26.04.2025 (14:00)

Юнармейцы Омска навестили ветерана Великой Отечественной войны Алексея Петровича Пилипенко

Участники юнармейского отряда гимназии №84 города Омска навестили ветерана Великой Отечественной войны Алексея Петровича Пилипенко, которому исполнился 101 год.

Юнармейцы поблагодарили Алексея Петровича за отвагу и героизм, проявленные в годы войны, пожелали крепкого здоровья и благополучия, а также исполнили для ветерана военные песни и прочитали стихи. Ветеран поблагодарил школьников за оказанное внимание, рассказал о своём боевом пути и то, как сложилась его жизнь после войны. Кроме того, фронтовик дал ребятам напутствие расти достойными гражданами своего Отечества и любить Родину.

«Встреча с ветераном Великой Отечественной войны, таким как Алексей Петрович, — это важное и трогательное событие. Такие встречи позволяют не только узнать о героизме и мужестве людей, которые защищали свою страну, но и передать уважение и благодарность за их подвиги. Память должна быть жива, и такие встречи помогают нам не только помнить о прошлом, но и передавать эти знания и чувства будущим поколениям», - поделились юнармейцы.

Справочно:

Родился 9 марта 1924 году в селе Бреславка Павлоградского района Омской области.

В августе 1942 года был призван в армию, обучался в артиллерийском училище, где получил специальность наводчика пушки. Служил в 271-м отдельном истребительно-противотанковом дивизионе 149-й стрелковой дивизии. Участвовал в битве на Курской дуге, освобождал Белоруссию, Польшу. Был ранен. Завершил Алексей Петрович свой фронтовой путь в Германии в городе Росток. Домой вернулся в 1947 году. Окончил строительный техникум, получил специальность техника-механика. Трудовой путь связан с организацией «Нефтепроводстрой», где и проработал до выхода на пенсию.

Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы».

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