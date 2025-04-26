26.04.2025 (13:30)

Юнармейцы Новосибирской области приняли участие в очном этапе проекта «Мобильный Авангард»

Участник юнармейских отрядов Новосибирской области приняли участие в очном этапе проекта «Мобильный Авангард».

Мероприятие было организовано на базе Зареченской средней школы Тогучинского района Новосибирской области. Напутствовала участников мероприятия руководитель Регионального дома Юнармии Елена Хлыстова: «Дорогие ребята, вы будете первыми выпускниками в нашем регионе по модулю огневой подготовки. С вами будут работать высококлассные специалисты, ветераны боевых действий. Сегодня большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. Важно каждому знать, как можно защитить себя, семью, свою малую родину и великую страну – Россию».

Для юных патриотов был организован образовательный модуль по огневой подготовке, где школьники изучили меры безопасности при обращении с оружием, его назначение, устройство и принцип работы, порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова, типы гранат и правила их метания, а также отработали технику стрельбы из пневматического оружия различных положений. Кроме того, юнармейцы приняли участие в тактической игре и интеллектуальной викторине на знание истории Отечества.

«Обучение отличное, особенно понравился раздел медицины. Планирую поступать в военный институт, поэтому мне близка эта тема. Я уже была на сменах в Кошевом «Я – патриот» и «Юнармейский десант», где совершила прыжок с парашютом», – отметила ученица Тогучинской средней школы № 4 Вероника Менщикова.

Проект «Мобильный Авангард» направлен на военно-патриотическое воспитание, допризывную подготовку молодежи, популяризацию военных специальностей.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице