26.04.2025 (12:45)

На Тихоокеанском флоте состоялась международная патриотическая акция «Диктант Победы»

На Тихоокеанском флоте (ТОФ) состоялась международная патриотическая акция «Диктант Победы». Акция была организована на всех гарнизонах флота, дислоцированных на Камчатке, Сахалине, Приморском и Хабаровском крае. Всего в акции приняло участие несколько тысяч военнослужащих ТОФ.

Кроме воинских гарнизонов, Диктант Победы написали экипажи боевых кораблей и судов флота. Корабль «Маршал Крылов» стал одним из площадок написания диктанта, где моряки смогли проверить свои знания по истории и узнать новые интересные факты Великой Отечественной войны.

Для экипажа корабля стало уже традицией принимать участие в подобных мероприятиях благодаря наличию просторного актового зала и возможности задействовать в написании диктанта одновременно более 50-ти человек. В ходе диктанта военнослужащим за час предстояло ответить на вопросы из теста, связанные с Великой Отечественной войной.

Экипаж флагмана флота – Гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг» написал диктант находясь в Японском море, в ходе выполнения плановых учебно-боевых задач.

«Диктант Победы» проводится в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышения исторической грамотности.

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