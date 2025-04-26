26.04.2025 (11:30)

Михайловская военная артиллерийская академия приняла участие в международной патриотической акции «Диктант Победы»

В Михайловской военной артиллерийской академии проведён Международной исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы». В нём приняли участие Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва, Председатель комитета Государственной Думы по обороне Картаполов А.В., начальник Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенант Баканеев С.А., руководящий состав академии, ветераны Вооруженных Сил, офицеры, курсанты, члены семей личного состава академии, юнармейцы.

До даты проведения «Диктанта Победы» оргкомитет академии подал заявки на регистрацию площадки в артиллерийской столице Санкт-Петербурге.

Международная патриотическая акция в академии, направленная на патриотическое воспитание молодёжи, борьбу с фальсификаторами событий прошлого, защиту и сохранение исторического и культурного наследия страны, в академии началась с выступления Картаполова А.В.

В Диктанте Победы, проведенного в форме тестирования, участвовало свыше 150 человек.

Перед стартом отсчёта 45 минут, отведённых для выполнения заданий, модератор мероприятия доцент кафедры военно-политической работы подполковник Постников А.Г. провел инструктаж и довел порядок заполнения бланка, предназначенного для ответов.

Участники выполнили 25 заданий Диктанта Победы. Для 15 заданий они выбрали вариант ответа и дали краткие ответы на 10 заданий.

Время сдачи бланков ответов фиксировалось для каждого участника индивидуально.

По истечению времени, отведенного для выполнения заданий, бланки заданий были собраны. Информационные листы с идентификационными номерами остались у участников, которые не торопились расходиться и живо обсуждали задания Диктанта Победы.

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