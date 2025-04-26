26.04.2025 (15:00)

В Республике Бурятия школьники посетили музейный комплекс «Партизанская деревня» общевойскового объединения ВВО

В преддверии мероприятий, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне, учащиеся младших классов республиканских школ посетили музейный комплекс «Партизанская» общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО).

Военнослужащие показали школьникам объекты, выстроенные в виде деревянных домиков, в которых убранство и утварь внутри них доподлинно воссозданы по фотографиям и воспоминаниям участников партизанского движения.

Также дети посмотрели выставку стрелкового оружия, потренировались в оказании медицинской помощи и сделали праздничные открытки.

Программа патриотического познавательного проекта «Партизанская деревня» включает посещение и осмотр объектов комплекса как в целом, так и с подробным осмотром каждого экспоната, в сопровождении экскурсовода, который подробно расскажет об истории партизанского движения, о партизанах и их подвигах, а также о жизни и быте партизанских отрядов.

Отметим, что подобные экскурсии для юнармейцев, кадетов и школьников региона организуются военнослужащими и гражданским персоналом объединения в рамках военно-патриотического воспитания молодёжи, и проводятся на регулярной основе.

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