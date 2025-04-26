26.04.2025 (12:00)
Всероссийская акция «Верни Герою имя» стартовала в Приморском крае
Воспитанники военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Приморского края присоединились к Всероссийской акции «Верни герою имя».
К акции также присоединились волонтёры школьного отряда «ПроДобро», активисты Движения Первых, Волонтёры Победы, ученики школ Шкотовского округа. На мемориальном комплексе «Боевая слава села» в селе Романовка ребята убрали прошлогоднюю листву, почистили и подмели дорожки.
Также в рамках акции юнармейцы проведут исследовательскую работу в архивах и музеях под руководством наставников.
Данная акция направлена на то, чтобы сохранить память и сформировать уважительное отношение у молодого поколения к истории Великой Отечественной войны и ее героям.
Метки: