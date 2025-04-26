26.04.2025 (11:00)

В Амурской области военнослужащие ВВО провели уборку территорий памятников Великой Отечественной войны

В преддверии праздничных мероприятий военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области провели уборку территории памятника «Братская могила 312 борцов, погибших за установление советской власти».

Военнослужащие очистили территорию от мусора и грязи после зимнего периода, убрали сухую траву, привели в порядок прилегающую территорию.

«Единственное, что осталось от наших предков это память, которую мы можем хранить», - рассказал военнослужащий зенитно-ракетного соединения ВВО ефрейтор Никита Поломошев.

Также хранители славных традиций наших предков из отдельного радиотехнического полка провели уборку на алее Славы.

На Аллее Славы в Белогорске размещены монументы с мемориальными звёздами Героям Советского Союза, Социалистического Труда и полным кавалерам Ордена Славы.

Совместно со школьниками и активистами города, военнослужащие Амурского объединения активно принимают участие в уборке мест захоронения участников Великой Отечественной войны.

Чистый памятник – это знак уважения к прошлому, без которого невозможно будущее. С каждым годом становится все меньше свидетелей военных событий, но памятники остаются вечным напоминанием для подрастающего поколения.

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