26.04.2025 (10:00)

Штурмовые подразделения ярославских десантников проходят подготовку с использованием кроссовых мотоциклов для захвата и зачистки опорных пунктов противника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Штурмовые подразделения ярославских десантников проходят подготовку с использованием кроссовых мотоциклов для захвата и зачистки опорных пунктов противника

Инструкторы, имеющие богатый боевой опыт, отрабатывают с десантниками боевые действия в составе отделений, а также в «двойках» и «тройках», как в наступательном бою с захватом опорного пункта противника, так и при ведении оборонительного боя по удержанию позиций.

Высокая скорость передвижения штурмовиков на мотоциклах, их неожиданное появление не дают противнику времени использовать против них ударные дроны или навести артиллерию.

Штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск участвуют в боевых действиях на наиболее сложных и опасных участках. Российская «крылатая пехота» подготовлена на самом высоком уровне и готова выполнить любую поставленную задачу.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице