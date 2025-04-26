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26.04.2025 (09:30)

Расчёт беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» уничтожил украинский комплекс радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» в Херсонской области

Расчёт БпЛА 18 общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» ежедневно уничтожают пункты управления БпЛА, пункты временной дислокации, артиллерийские орудия, минометы, бронетехнику, склады боеприпасов и личный состав ВСУ ударными беспилотниками в Херсонской области на правом берегу Днепра.

В ходе планового облёта территории врага на правом берегу Днепра в Херсонской области, оператор нашего дрона выявил вражескую станцию РЭБ «Буковель-AD» и точным сбросом уничтожил её.

С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие подразделения БпЛА наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, а также проводят корректировку ударов реактивной системы залпового огня и ствольной артиллерии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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