26.04.2025 (09:30)

Расчёт беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» уничтожил украинский комплекс радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» в Херсонской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчёт беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» уничтожил украинский комплекс радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» в Херсонской области

Расчёт БпЛА 18 общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» ежедневно уничтожают пункты управления БпЛА, пункты временной дислокации, артиллерийские орудия, минометы, бронетехнику, склады боеприпасов и личный состав ВСУ ударными беспилотниками в Херсонской области на правом берегу Днепра.

В ходе планового облёта территории врага на правом берегу Днепра в Херсонской области, оператор нашего дрона выявил вражескую станцию РЭБ «Буковель-AD» и точным сбросом уничтожил её.

С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие подразделения БпЛА наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, а также проводят корректировку ударов реактивной системы залпового огня и ствольной артиллерии.

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