26.04.2025 (09:00)

Танковые экипажи Т-72 группировки войск «Центр» оттачивают мастерство управления боевой техникой на полигоне в тыловом районе зоны СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Танковые экипажи Т-72 группировки войск «Центр» оттачивают мастерство управления боевой техникой на полигоне в тыловом районе зоны СВО

Военнослужащие экипажа танка Т-72 группировки войск «Центр» оттачивают различные способы ведения боя, в ходе проведения занятий на полигоне в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Экипажи танков проходят интенсивную подготовку, включающую два ключевых направления: ведение огня и управление боевой машиной. Танкисты отрабатывают стрельбу из 125-мм гладкоствольной пушки с закрытых позиций и прямой наводкой, оттачивая точность поражения целей в различных условиях. Особое внимание уделяется подготовке механиков-водителей. В ходе тренировок они выполняют сложные упражнения по преодолению разнообразных препятствий: крутых подъёмов и спусков, участков с ограниченным пространством для манёвра. Это позволяет водителям в совершенстве освоить управление многотонной боевой машиной. Комплексная подготовка обеспечивает слаженность работы всего экипажа и высокую боевую эффективность.

В ближайшее время танкисты группировки войск «Центр» приступят к выполнению поставленных боевых задач по уничтожению опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и техники противника, а также продолжат поддержку наступающих групп пехоты на Красноармейском направлении.

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