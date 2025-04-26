26.04.2025 (08:00)

Расчёт САУ 2С19 «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления БЛА ВСУ на Красноармейском направлении

Военнослужащие расчёта 152-мм самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БЛА) ВСУ, находившийся в полуразрушенном здании на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции.

Получив координаты цели от разведывательных подразделений и операторов БЛА, военнослужащие расчета САУ, находясь на замаскированной огневой позиции, навели боевую машину на цель и выстрелами 152-мм боеприпасов уничтожили командный пункт противника, оборудованном в одном из полуразрушенных зданий. Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты разведывательных беспилотников. По завершению огня военнослужащие замаскировали боевую машину и укрылись в блиндаже. В ходе боевой работы, военнослужащие уделяют большое внимание маскировке боевой машины и ведут постоянный контроль за воздушным пространством.

Артиллерийские расчеты с первого дня специальной военной операции выполняют широкий спектр огневых задач, таких как поражение районов сосредоточения живой силы и техники, командных пунктов и наблюдательных постов, прикрытие действий сухопутных войск и ведение контрбатарейной борьбы.

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