26.04.2025 (08:30)

Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» эффективно поражают цели противника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» эффективно поражают цели противника

Операторы FPV-дронов 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи, уничтожая позиции ВСУ на Запорожском направлении.

Военнослужащие наносят точечные удары по военной технике, артиллерийским орудиям, личному составу, эффективно поражают склады боеприпасов и провизии, лишая противника необходимых ресурсов для ведения боевых действий. FPV-дроны активно используются на передовой для разрушения укреплённых позиций, что позволяет значительно ослабить оборонительные возможности украинских националистов.

Особое внимание уделяется уничтожению боевых машин, осуществляющих ротацию личного состава. Точечные удары по транспортным средствам и маршрутам снабжения противника нарушают его планы по замене подразделений на передовой.

Работа операторов дронов проходит в тесном взаимодействии с артиллерийскими и разведывательными подразделениями, что обеспечивает комплексный подход к выполнению боевых задач, позволяя оперативно выявлять и уничтожать объекты противника.

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