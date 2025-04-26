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26.04.2025 (07:30)

Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили радиолокационную станцию и полевой склад боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Артиллеристы 5-ой общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили радиолокационную станцию и полевой склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Шевченко на Южно-Донецком направлении. 

В ходе ведения воздушной разведки была выявлена замаскированная в лесопосадке позиция радиолокационной станции немецкого производства «Ground Observer-12», используемая украинскими националистами, а также полевой склад боеприпасов.

Координаты были переданы артиллерийской батареи, расчёты навели орудия на цели и уничтожили объекты противника. Контроль поражения целей осуществлялся в режиме реального времени.

Помимо этого, севернее Малиновки сбросом боеприпаса с дрона был уничтожен джип на котором передвигались украинские боевики.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция , Артиллерия
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