26.04.2025 (07:30)

Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили радиолокационную станцию и полевой склад боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили радиолокационную станцию и полевой склад боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Артиллеристы 5-ой общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили радиолокационную станцию и полевой склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Шевченко на Южно-Донецком направлении.

В ходе ведения воздушной разведки была выявлена замаскированная в лесопосадке позиция радиолокационной станции немецкого производства «Ground Observer-12», используемая украинскими националистами, а также полевой склад боеприпасов.

Координаты были переданы артиллерийской батареи, расчёты навели орудия на цели и уничтожили объекты противника. Контроль поражения целей осуществлялся в режиме реального времени.

Помимо этого, севернее Малиновки сбросом боеприпаса с дрона был уничтожен джип на котором передвигались украинские боевики.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице