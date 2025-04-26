26.04.2025 (07:30)
Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили радиолокационную станцию и полевой склад боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении
Артиллеристы 5-ой общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили радиолокационную станцию и полевой склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Шевченко на Южно-Донецком направлении.
В ходе ведения воздушной разведки была выявлена замаскированная в лесопосадке позиция радиолокационной станции немецкого производства «Ground Observer-12», используемая украинскими националистами, а также полевой склад боеприпасов.
Координаты были переданы артиллерийской батареи, расчёты навели орудия на цели и уничтожили объекты противника. Контроль поражения целей осуществлялся в режиме реального времени.
Помимо этого, севернее Малиновки сбросом боеприпаса с дрона был уничтожен джип на котором передвигались украинские боевики.
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