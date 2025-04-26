26.04.2025 (07:00)

Мотогруппа 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии в составе группировки войск «Север» эффективно выполняет боевые задачи в приграничном районе Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Мотогруппа 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии в составе группировки войск «Север» эффективно выполняет боевые задачи в приграничном районе Курской области

Военнослужащие группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области продолжают наносить удары по огневым позициям, военным объектам и технике ВСУ с использованием информации, полученной от разведывательных подразделений.

В свою очередь, взвод мотогруппы 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии в составе группировки войск «Север» успешно выполняет боевые задачи в приграничном районе Курской области. Военнослужащие эвакуируют мирных жителей, своевременно доставляют боеприпасы, забирают раненых с передовой, а также доставляют пленных военнослужащих ВСУ в назначенное место.

Использование мотоциклов в условиях боевых действий доказало свою эффективность, особенно в логистике и оперативной эвакуации. Высокая мобильность двухколесной мототехники позволяет военнослужащим быстро перемещаться по сложной местности. Как отмечают сами морпехи, в ряде случаев эвакуация на мотоциклах происходит быстрее, чем с использованием автомобилей, что критически важно для спасения жизни личного состава.

Командир мотогруппы с позывным «Джокер» поделился деталями одной из недавних операций:

«Вытащили мирных и наших раненых, и уже в самом конце забрали пленного боевика ВСУ. В этот момент, когда его везли, уже на нас началась охота – за нами летали дроны. В последний момент увидели, что дрон прям перед нами вылетел. Мы начали укрываться, забежали в дом. Над нами кружились «птички», и в этот момент начались удары по этому дому – кассетками, минометкой. Но мы собрались, опять же, духом, выдохнули. И уже как стемнело, начали выдвигаться двойками вперед по открытой местности».

Несмотря на интенсивный обстрел, бойцы мотогруппы успешно выполнили задачу.

«Техника не пострадала, сами не пострадали. Немножко приглушило нас, но это нормально. Дальше – больше. Мы никогда не сдадимся и выполним поставленную задачу. Мы всех победим», - добавил «Джокер».

Андрей Гринчишин, 1979 года рождения, житель села Зимняя Вода Львовской области, – один из пленных, которых эвакуировала группа «Джокера». Он был принудительно мобилизован сотрудниками ТЦК. Несмотря на то, что дома у него остались престарелый отец и брат-инвалид, требующие ухода, военкомат проигнорировал его семейные обстоятельства.

После краткого и формального курса обучения, не обеспечившего даже минимальных навыков для участия в боевых действиях, Гринчишина вместе с другими мобилизованными отправили на передовую в Курскую область. При этом военнослужащих не обеспечили ни достаточным количеством боеприпасов, ни продовольствием, бросив на произвол судьбы под огнем российских войск.

«У нас не было приказа уходить, эвакуироваться. Мы это ждали, чтобы уйти, чтобы там не сидеть, на этой позиции. Мы ждали, ждали, тогда, ну, почти два месяца», - рассказал боец ВСУ.

Морские пехотинцы Каспийской флотилии продолжают выполнять поставленные задачи, подтверждая высокий уровень боевой подготовки и стойкость духа.

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