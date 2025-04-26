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26.04.2025 (06:30)

Расчеты ударных БпЛА «Молния-2» 51-й ОА уничтожают технику и личный состав ВСУ на Красноармейском направлении

Операторы подразделений ударных и разведывательных БпЛА 51-й общевойсковой армии Южного военного округа круглосуточно выполняют задачи по поддержке наступательных действий российских штурмовых групп, выявлению пунктов временной дислокации украинских подразделений, позиций артиллерии, замаскированной техники ВСУ и маршрутов подвоза боеприпасов.

Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа «Молния-2» 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады нанесли удары по личному составу и технике украинских националистов на Красноармейском направлении СВО.

Так, в отдельно стоящем доме был выявлен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, который был впоследствии уничтожен прямым попаданием вместе с расчетом.

Неподалеку от этого места оператором разведывательного БпЛА был выявлен блиндаж украинских националистов, замаскированный в развалинах и использовавшийся для отдыха личного состава. В результате прямого попадания российского беспилотника потери противника составили до 10 военнослужащих убитыми и ранеными.

В ночное время на одной из улиц населенного пункта оператором ударного БпЛА был уничтожен пикап ВСУ, использовавшийся для ротации личного состава и подвоза боеприпасов, а буквально на следующий день прямым попаданием «Молнии-2» был выведен из строя бронетранспортер М113 производства США.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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