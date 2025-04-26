26.04.2025 (06:00)

Певица Юлия Чичерина выступила перед военнослужащими гвардейского танкового батальона 51-й ОА в тыловом районе СВО

Певица Юля Чичерина выступила с концертом перед военнослужащими 10-го гвардейского танкового батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии. Концерт состоялся в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции.

Выступление известной исполнительницы стало настоящим праздником для военнослужащих, ведь Юлия Чичерина приезжала к ним регулярно еще с 2014 года, когда многие танкисты боролись за свободу Донбасса еще в рядах народного ополчения.

Во время самого концерта бойцы с удовольствием подпевали, а Юлия исполняла свои самые популярные песни и конечно же патриотические песни.

«Больные, раненые люди быстрее поправляются от музыки. Люди, которые собрались идти в бой, то они более эффектно воюют, эффективно. И эффектно тоже. Я считаю, что это мой долг, и у меня не было даже вопросов, да или нет. Просто так сложилось. Сегодня с танкистами, оказывается, давно не виделись. Последний раз в 2017 году... Ну и смотрю, молодеют парни-то у нас. Рада была увидеть старых знакомых, что целые, невредимые пацаны. Не постарели совсем», - поделилась своими эмоциями после концерта Юлия Чичерина.

«В принципе, с 2014 года все песни ее поднимали ребят на фронте… и шли в бой с этими песнями. То есть каждый раз любая музыка, любая патриотическая песня – она в бою незаменима и поддерживает бойцов, и, наверное, добывает потихонечку нашу Победу», - поделился мыслями заместитель начальника штаба танкового батальона с позывным «Джокер».

Выступление Юлии Чичериной стало для танкистов своеобразным источником вдохновения, позволяя на мгновение забыть о суровых реалиях фронта и почувствовать поддержку со стороны Родины.

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