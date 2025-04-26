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26.04.2025 (05:30)

Снайперы подразделений спецназначения группировки войск «Запад» успешно выполняют боевые задачи по уничтожению противника

Снайперы отдельной гвардейской бригады специального назначения группировки войск «Запад» нейтрализовали наблюдательные посты противника и сорвали ротацию живой силы, обеспечив продвижение штурмовых подразделений на одном из направлений в зоне проведения СВО.

В условиях активного применения противником разведывательных и ударных БпЛА, а также ввиду сложного рельефа местности и систематического артиллерийского воздействия противника, выбор огневой позиции снайперы осуществили с повышенной осмотрительностью и тщательной маскировкой.

После оборудования огневой позиции военнослужащие приступили к наблюдению за противником, анализируя его действия и выжидая благоприятный момент для открытия огня. Произведя точный выстрел, уничтожили цель на дальностях свыше 1500 метров.

Результативность применения снайперского оружия на предельных дальностях обусловлена комплексом факторов, включающим в себя высокий уровень индивидуальной подготовки снайперов и оснащение их современными средствами наблюдения и прицеливания, такими как оптические и тепловизионные приборы.

Успешное выполнение задач требует от снайпера отличной физической подготовки, знания района предстоящих действий, быстроты принятия решений, мастерского владения маскировкой и точного расчета необходимого снаряжения и боекомплекта.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция , Снайперы
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