26.04.2025 (05:30)

Снайперы подразделений спецназначения группировки войск «Запад» успешно выполняют боевые задачи по уничтожению противника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Снайперы подразделений спецназначения группировки войск «Запад» успешно выполняют боевые задачи по уничтожению противника

Снайперы отдельной гвардейской бригады специального назначения группировки войск «Запад» нейтрализовали наблюдательные посты противника и сорвали ротацию живой силы, обеспечив продвижение штурмовых подразделений на одном из направлений в зоне проведения СВО.

В условиях активного применения противником разведывательных и ударных БпЛА, а также ввиду сложного рельефа местности и систематического артиллерийского воздействия противника, выбор огневой позиции снайперы осуществили с повышенной осмотрительностью и тщательной маскировкой.

После оборудования огневой позиции военнослужащие приступили к наблюдению за противником, анализируя его действия и выжидая благоприятный момент для открытия огня. Произведя точный выстрел, уничтожили цель на дальностях свыше 1500 метров.

Результативность применения снайперского оружия на предельных дальностях обусловлена комплексом факторов, включающим в себя высокий уровень индивидуальной подготовки снайперов и оснащение их современными средствами наблюдения и прицеливания, такими как оптические и тепловизионные приборы.

Успешное выполнение задач требует от снайпера отличной физической подготовки, знания района предстоящих действий, быстроты принятия решений, мастерского владения маскировкой и точного расчета необходимого снаряжения и боекомплекта.

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