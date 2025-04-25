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25.04.2025 (22:30)

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Курск»

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск «Курск», где заслушал доклады командования по текущей обстановке и действию войск по уничтожению противника, вклинившегося на территорию Курской области.

Генерал-полковник Валерий Солодчук доложил Министру обороны РФ о ходе выполнения боевых задач подразделениями в зоне ответственности группировки и характеру действий противника.

Андрей Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск на Курском направлении и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Министр обороны , Награждения
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